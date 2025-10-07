صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانسیسی وزیراعظم سباسچن لیکورنو 27 دن بعد ہی مستعفی

  • دنیا میرے آگے
پیرس(اے ایف پی) فرانس کے وزیراعظم سباسچن لیکورنو 27 دن بعد ہی عہدے سے مستعفی ہو گئے ،فرانسوا بیرو کی حکومت ٹوٹنے کے بعد لیکورنو کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا تھا۔۔۔

 صدر ایمانوئل کے قریبی ساتھی اور سابق وزیر دفاع لیکورنو نے 9 ستمبر کو وزارتِ عظمیٰ سنبھالی تھی ،مستعفی ہوتے ہوئے لیکورنو نے دائیں بازو کی مخالفت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو جماعتوں پر ترجیح دینا چاہیے ۔دوسری جانب اپوزیشن رہنما مارین لی پین نے فوری پارلیمانی انتخابات کرانے اور صدر ایمانوئل کو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے ۔

 

