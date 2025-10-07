یورپی ممالک کیساتھ نیوکلیئر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کرینگے :ایران
تہران(اے ایف پی) ایران نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے پابندیاں دوبارہ عائد کیے جانے کے بعد نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کریں گے۔۔۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس وقت مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ، ایران پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے اثرات اور نتائج کا جائزہ لے رہا ہے ۔واضح رہے یورپی ممالک خاص طور پر فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران پر پابندیاں دوبارہ لگائی ہیں، جس سے فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے ۔