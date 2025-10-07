صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی ممالک کیساتھ نیوکلیئر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کرینگے :ایران

  • دنیا میرے آگے
یورپی ممالک کیساتھ نیوکلیئر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کرینگے :ایران

تہران(اے ایف پی) ایران نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے پابندیاں دوبارہ عائد کیے جانے کے بعد نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کریں گے۔۔۔

 ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس وقت مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ، ایران پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کے اثرات اور نتائج کا جائزہ لے رہا ہے ۔واضح رہے یورپی ممالک خاص طور پر فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران پر پابندیاں دوبارہ لگائی ہیں، جس سے فریقین کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹیم سے جھگڑا ہوا تو کھانے میں نیند کی گولیاں کھلادیں:فضا علی

تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید

انڈسٹری میں رنگت اور باڈی شیمنگ کا سامنا رہا:رومیسہ خان

ویرات،انوشکا کی شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ تباہ

محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم :کنزیٰ ہاشمی

مس یونیورس مقابلہ،مریم محمد یو اے ای کی نمائندگی کرینگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak