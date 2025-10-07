صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش :سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کے بیٹے کا 17سال بعد وطن واپسی کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
ڈھاکہ(اے ایف پی) بنگلہ دیش کے اہم سیاسی رہنما اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کے بیٹے طارق الرحمن نے اعلان کیا ہےکہ وہ 17 سالہ خود ساختہ جلاوطنی کے بعد جلد وطن واپس آئیں گے اور آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے۔۔۔

 طارق الرحمن بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے قائم مقام چیئرمین بھی ہیں، وہ اس وقت لندن میں مقیم ہیں۔ وہ 2024 کے عوامی انقلاب کے بعد ہونے والے فروری 2026 کے انتخابات میں اہم امیدوار سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج عوام طے کریں گے ۔

