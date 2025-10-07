صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طب کا نوبل انعام مدافعتی نظام پر تحقیق کرنیوالے امریکا و جاپان کے تین سائنسدانوں کے نام

  • دنیا میرے آگے
طب کا نوبل انعام مدافعتی نظام پر تحقیق کرنیوالے امریکا و جاپان کے تین سائنسدانوں کے نام

سٹاک ہوم(اے ایف پی) طب کا نوبل انعام2025 تین ایسے سائنس دانوں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، جنہوں نے انسانی جسم کے مدافعتی نظام کی کارکردگی سے متعلق کلیدی نوعیت کی نئی تحقیق کی۔۔۔

 یہ اعلان پیر کو سویڈن کے دارالحکومت سٹاک ہوم میں نوبل پرائز کمیٹی کی طرف سے کیا گیا۔جن تین تحقیقی ماہرین کو 2025 کا میڈیسن کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ، وہ میری برنکو، فریڈ رامسڈیل اور ڈاکٹر شیمون ساکاگوچی ہیں۔میری برنکو کی عمر 64 برس ہے اور وہ امریکی شہر سیاٹل میں انسٹیٹیوٹ فار سسٹمز بیالوجی کی سینئر پروگرام منیجر ہیں۔ فریڈ رامسڈیل کی عمر 64 برس ہے اور وہ امریکی شہر سان فرانسسکو میں سونوما تھیراپیوٹکس کے سائنٹیفک ایڈوائزر ہیں۔ان کے ساتھ جس تیسرے محقق کو مشترکہ طور پر اس سال کے میڈیسن نوبل پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے ، وہ 74 سالہ ڈاکٹر شیمون ساکاگوچی ہیں، جو جاپان کے شہر اوساکا کی یونیورسٹی کے ایمیونالوجی فرنٹیئر ریسرچ سینٹر کے ایک معروف پروفیسر ہیں۔میری برنکو، فریڈ رامسڈیل اور ڈاکٹر شیمون ساکاگوچی نے امیون سسٹم میں "سکیورٹی گارڈز" یعنی ریگولیٹری ٹی سیلز کی دریافت کی، جو خود مدافعتی امراض کو روکنے میں مددگار ہیں۔ اس تحقیق سے آٹوامیون بیماریوں کے علاج اور کینسر کے نئے علاج کی راہ ہموار ہوئی ہے ۔ 

 

