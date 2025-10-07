پاک بھارت جنگ ٹیرف کے ذریعے ختم کرائی :ٹرمپ،غزہ مذاکرات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ
واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ ٹیرف کے ذریعے ختم کرائی،انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کیلئے جاری بالواسطہ مذاکرات میں امریکی تجاویز پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔۔۔
وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا حماس ان نکات پر راضی ہو رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ترکیہ، یو اے ای،سعودی عرب امن کیلئے کوشاں ہیں،مذاکرات میں ترک صدر کا اہم کردار ہے ، ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دیدیا۔