واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاک بھارت جنگ ٹیرف کے ذریعے ختم کرائی،انہوں نے دعویٰ کیا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کیلئے جاری بالواسطہ مذاکرات میں امریکی تجاویز پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔۔۔

وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا حماس ان نکات پر راضی ہو رہی ہے جو بہت اہم ہیں۔ترکیہ، یو اے ای،سعودی عرب امن کیلئے کوشاں ہیں،مذاکرات میں ترک صدر کا اہم کردار ہے ، ٹرمپ نے غزہ جنگ بندی مذاکرات کو اپنی سفارتی کامیابی قرار دیدیا۔

پاکستان

ن لیگ، پیپلز پارٹی محاذ آرائی میں شدت : پی پی پی کا قومی اسمبلی اور سینیٹ سے واک آئوٹ سپیکر چیمبر میں مذاکرات بے نتیجہ صدر زرداری نے محسن نقوی کو کراچی بلا لیا

سعودی عرب سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اعلیٰ سطحی کاروباری وفد کی اسی ہفتے پاکستان آمد

ریکوڈک منصوبہ کے لئے 3.5 ارب ڈالرز کا فنانسنگ معاہدہ:یو ایس ایگزم بینک اے ڈی بی سمیت 6 ڈونر ایجنسیاں شامل،شرح سود سنگل ڈیجٹ،12 برسوں میں قرض واپسی

آن لائن نوکریوں کی آڑ میں پاکستان کی حساس معلومات حاصل کرنے کی کوششیں،بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا منصوبہ بے نقاب

آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک خدمات جاری رکھیں گے

مخصوص نشستیں : نظر ثانی کا دائرہ محدود، قانون میں مقدمہ دوبارہ کھولنا ممکن نہیں : جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی

Dunya Bethak