صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کا افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ کا افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا فیصلہ

جنیوا(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔

یہ قرار داد یورپی یونین کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور 47 رکن ممالک نے بغیر ووٹ کے اسے منظور کر لیا۔ تحقیق کا مقصد افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے ٹھوس ثبوت جمع کرنا ہے ۔ اس اقدام کو انسانی حقوق کے تحفظ اور متاثرہ افراد کے لیے انصاف کے قیام کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا شدیدمندی سے آغاز

اعداد و شمار میں ترمیم کاتجارتی یا کرنٹ اکاؤنٹ پراثرنہیں پڑیگا

ڈالرکی قدرکم،سونا،چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

میزان بینک نے اپنی تاریخ پر مبنی کتاب شائع کردی

تجارتی خسارہ بڑھ کرخطرناک حد تک پہنچ چکا، ایس ایم تنویر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 56ارب کے 50268سودے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak