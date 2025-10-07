اقوام متحدہ کا افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کا فیصلہ
جنیوا(اے ایف پی)اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔۔۔
یہ قرار داد یورپی یونین کی جانب سے پیش کی گئی تھی اور 47 رکن ممالک نے بغیر ووٹ کے اسے منظور کر لیا۔ تحقیق کا مقصد افغانستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے ٹھوس ثبوت جمع کرنا ہے ۔ اس اقدام کو انسانی حقوق کے تحفظ اور متاثرہ افراد کے لیے انصاف کے قیام کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ۔