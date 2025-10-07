صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسی بھی ویزے پر سعودی عرب جانے والوں کو عمرے کی اجازت

  • دنیا میرے آگے
کسی بھی ویزے پر سعودی عرب جانے والوں کو عمرے کی اجازت

ریاض(اے پی پی)سعودی عرب کی وزارتِ حج وعمرہ نے کہا ہے کہ مملکت میں کسی بھی ویزے پر جانے والوں کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔وزارت کی جانب سے گزشتہ روز جاری بیان میں کہا گیا کہ مملکت کے وژن 2030 اہداف میں زائرین کو ہرممکن سہولت فراہم کرنا سرفہرست ہے۔۔۔

 کسی بھی ملک سے وزٹ، فیملی وزٹ، الیکٹرانک سیاحتی ویزے یا ٹرانزٹ ویزے پر آنے والے کسی بھی وقت عمرہ ادا کرسکتے ہیں،اس امر کی کوئی ممانعت نہیں بلکہ دنیا بھر سے آنے والے مسلمانوں کو اراکین اسلام ادا کرنے میں ہر ممکن سہولت فراہم کرنا مملکت کا اہم ترین مقصد ہے ۔ 

