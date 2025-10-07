وکیل نے عدالت میں بھارتی چیف جسٹس کو جوتا دے مارا
’’ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا ‘‘دلت طبقے سے تعلق والے چیف جسٹس گاوائی کا بیان خود دیوتا سے کہیے کہ کچھ کریں، بت کی تعمیر کیس میں ریمارکس اشتعال کا سبب بنے
نئی دہلی(نیوز ایجنسیاں) وکیل نے عدالت میں بھارتی چیف جسٹس کو جوتا دے مارا۔ 71 سالہ وکیلراکیش کِشور ہندوؤں کے بھگوان وشنو کے بت کی بحالی سے متعلق چیف جسٹس بی آر گاوائی کے ایک ریمارکس پر ناخوش تھا ۔دہلی پولیس نے بتایا کہ پیر کی صبح سپریم کورٹ میں کارروائی کے دوران وکیل نے اپنے سپورٹس شوز نکال کر چیف جسٹس گاوائی پر پھینک دئیے ۔ گاوائی کا تعلق ہندوؤں میں انتہائی پسماندہ دلت طبقے سے ہے ، حالانکہ وہ خود کو بھارت کے آئین ساز بھیم راؤ امبیڈکر کا پیروکار بتاتے ہیں۔کِشور کو فوراً سکیورٹی اہلکاروں نے پکڑ لیا۔عدالت سے باہر لے جاتے وقت انہوں نے نعرہ لگایا، سناتن (ہندو) دھرم کا اپمان (توہین)، نہیں سہے گا ہندوستان۔ابتدائی تحقیقات میں سامنے آیا کہ وکیل راکیش کِشور چیف جسٹس کے ان ریمارکس پر ناخوش تھا، جو حالیہ سماعت میں کھجوراہو مندر کمپلیکس میں بھگوان وشنو کے بت کی بحالی سے متعلق سماعت کے دوران دئیے گئے تھے ۔
میڈیا رپورٹوں کے مطابق جوتا پھینکنے کے واقعے کے باوجود چیف جسٹس گاوائی ایک مقدمے کی سماعت کرتے رہے ۔ انہوں نے کہا میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔واضح رہے چیف جسٹس گاوائی نے 16 ستمبر کو جاواری مندرمیں سات فٹ بلند بھگوان وشنو کے خراب حال بت کی تعمیر نو کے لیے دائر کردہ درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔چیف جسٹس گاوائی نے درخواست گزار سے کہا تھا یہ محض پبلسٹی انٹریسٹ سے متعلق مقدمہ ہے ، جائیے اور خود دیوتا سے کہیے کہ کچھ کریں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھگوان وشنو کے مضبوط عقیدت مند ہیں، تو آپ دعا کریں اور کچھ میڈیٹیشن کریں۔ان کے ان ریمارکس پر بعض حلقوں نے اعتراض کیا، جس کے بعد گاوائی نے کہا تھا کہ وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور وضاحت کی تھی کہ ان کے ریمارکس اس تناظر میں دئیے گئے تھے کہ اس مندر کی دیکھ بھال کا اختیار بھارتی آثار قدیمہ کے پاس ہے ۔