اسواتینی بادشاہ کا15 بیویوں، 30 بچوں کے ہمراہ دورہ دبئی ، ویڈیو وائرل

  • دنیا میرے آگے
اسواتینی بادشاہ کا15 بیویوں، 30 بچوں کے ہمراہ دورہ دبئی ، ویڈیو وائرل

امبابانی(مانیٹرنگ ڈ یسک )افریقی ملک اسواتینی (سابقہ سوازی لینڈ)کے بادشاہ مسواتی سوم کی 15 بیویوں اور 30 بچوں کے ہمراہ دبئی کے سرکاری دورے کی ایک پرانی ویڈیو پھر وائرل ہوگئی۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ۔۔۔

 مسواتی سوم 10 جولائی 2025 کو اپنی 15 بیویوں، 30 بچوں ، 100 ملازمین کے ہمراہ اپنے پرائیویٹ طیارے کے ذریعے ابوظہبی ایئرپورٹ (یو اے ای)پہنچے تو اماراتی حکام کو تین ٹرمینلز بند کرناپڑے ۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق مسواتی سوم اقتصادی معاہدوں پر بات چیت کیلئے دورہ کررہے تھے ، 1986 سے برسر اقتدارمسواتی سوم دنیا کے امیر ترین بادشاہوں میں سے ایک ہیں ، ان کی دولت ایک ارب ڈالر سے زیادہ ہے ،بادشاہ کے شاہانہ طرز زندگی سے پوری دنیا حیران ہے تاہم اسواتینی میں تعلیم اور صحت کا نظام زوال کا شکار ہے ۔خیال رہے بادشاہ مسواتی کے والد کی 70 سے زیادہ بیویاں تھیں، جن میں سے تقریباً 210 سے زیادہ بچے اور 1000 پوتے ، پوتیاں ہیں۔

 

Dunya Bethak