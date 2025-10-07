صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ حکومت شٹ ڈاؤن کے دوسرے ہفتے میں داخل،ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار

واشنگٹن(اے ایف پی) ٹرمپ حکومت شٹ ڈاؤن کے دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ، ریپبلکن جماعت اور ڈیموکریٹس کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے ۔ ڈیموکریٹس نے صحت کی سہولیات کی سبسڈی میں توسیع تک حکومتی اخراجات کی منظوری سے انکار کر دیا۔۔۔

 دریں اثناغیر ضروری وفاقی خدمات معطل اور ہزاروں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں روکی جا چکی ہیں۔ ٹرمپ نے ملازمین کو فارغ کرنے کی دھمکی دی ہے ۔ایوانِ نمائندگان کے سپیکر مائیک جانسن نے ڈیموکریٹس پر رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا، جبکہ اپوزیشن رہنما حکیم جیفریز نے ریپبلکنز کو مذاکرات سے فرار کا ذمہ دار قرار دیا۔

