عالمی عدالت نے سوڈانی ملیشیا کے کمانڈر علی کو جنگی مجرم قرار دے دیا
دی ہیگ(اے ایف پی)عالمی فوجداری عدالت نے سوڈان کے ملیشیا کمانڈر علی محمد عرف علی کوشیب کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ۔۔۔۔
کوشیب دارفور میں 2003 سے 2004 کے درمیان قتل، ریپ، تشدد اور اجتماعی ہلاکتوں میں ملوث تھا۔ جج جوانا کورنر کے مطابق ملزم نے نہ صرف احکامات دئیے بلکہ خود بھی تشدد اور قتل میں شامل رہا۔ عدالت نے سزا بعد میں سنانے کا اعلان کیا ہے ۔ اقوامِ متحدہ کے مطابق دارفور میں 3 لاکھ افراد مارے گئے ۔