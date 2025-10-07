بھارت ایک گھر ، ایک کمرہ کسی نے ہتھیا لیا ، واپس لینا ہے : آر ایس ایس سربراہ کا آزاد کشمیر پر اشتعال انگیز بیان
بھوپال(دنیا مانیٹرنگ )بھارت کی متنازعہ ہندو تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت نے آزاد کشمیر کے بارے میں اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔۔۔
موہن بھاگوت نے مدھیہ پردیش میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کو گھر کے ایک کمرے سے تشبیہ دی ۔انھوں نے کہا کہ انڈیا ایک گھر ہے جس کے ایک کمرے میں اجنبی لوگ داخل ہو گئے ہیں، وہ کمرہ واپس لینا ہے ۔ کل مجھے اسے واپس لے کر پھر سے وہاں اپنا ڈیرا ڈالنا ہے ۔