صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت ایک گھر ، ایک کمرہ کسی نے ہتھیا لیا ، واپس لینا ہے : آر ایس ایس سربراہ کا آزاد کشمیر پر اشتعال انگیز بیان

  • دنیا میرے آگے
بھارت ایک گھر ، ایک کمرہ کسی نے ہتھیا لیا ، واپس لینا ہے : آر ایس ایس سربراہ کا آزاد کشمیر پر اشتعال انگیز بیان

بھوپال(دنیا مانیٹرنگ )بھارت کی متنازعہ ہندو تنظیم راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت نے آزاد کشمیر کے بارے میں اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔۔۔

موہن بھاگوت نے مدھیہ پردیش میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کو گھر کے ایک کمرے سے تشبیہ دی ۔انھوں نے کہا کہ انڈیا ایک گھر ہے جس کے ایک کمرے میں اجنبی لوگ داخل ہو گئے ہیں، وہ کمرہ واپس لینا ہے ۔ کل مجھے اسے واپس لے کر پھر سے وہاں اپنا ڈیرا ڈالنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak