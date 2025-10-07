مڈ غاسکر:عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے کیلئے آرمی جنرل وزیراعظم مقرر
انٹاناناریوو ( اے ایف پی) مڈغا سکر کے صدر اینڈری نے ملک میں جاری شدید عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے کیلئے آرمی جنرل ڈمبیسوا زافیسامبو کو نیا وزیراعظم مقرر کر دیا۔۔۔
نوجوانوں کی قیادت میں 12 روز سے مظاہرے جاری ہیں ۔پیر کو دارالحکومت انٹاناناریوو میں سکیو رٹی فورسز نے یونیورسٹی طلبا اور مقامی شہریوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مظاہرین مسلسل پانی اور بجلی کی شدید قلت پر سراپا احتجاج ہیں اور صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ۔مبصرین کا کہنا ہے کہ نئے وزیراعظم کے فوجی پس منظر کے باعث حکومت طاقت کے استعمال سے بحران پر قابو پانے کی کوشش کر سکتی ہے ۔