صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈ غاسکر:عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے کیلئے آرمی جنرل وزیراعظم مقرر

  • دنیا میرے آگے
مڈ غاسکر:عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے کیلئے آرمی جنرل وزیراعظم مقرر

انٹاناناریوو ( اے ایف پی) مڈغا سکر کے صدر اینڈری نے ملک میں جاری شدید عوامی احتجاج کو کنٹرول کرنے کیلئے آرمی جنرل ڈمبیسوا زافیسامبو کو نیا وزیراعظم مقرر کر دیا۔۔۔

 نوجوانوں کی قیادت میں 12 روز سے مظاہرے جاری ہیں ۔پیر کو دارالحکومت انٹاناناریوو میں سکیو رٹی فورسز نے یونیورسٹی طلبا اور مقامی شہریوں پر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص زخمی ہو گیا۔ مظاہرین مسلسل پانی اور بجلی کی شدید قلت پر سراپا احتجاج ہیں اور صدر کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ۔مبصرین کا کہنا ہے کہ نئے وزیراعظم کے فوجی پس منظر کے باعث حکومت طاقت کے استعمال سے بحران پر قابو پانے کی کوشش کر سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ن لیگ، پیپلز پارٹی محاذ آرائی میں شدت : پی پی پی کا قومی اسمبلی اور سینیٹ سے واک آئوٹ سپیکر چیمبر میں مذاکرات بے نتیجہ صدر زرداری نے محسن نقوی کو کراچی بلا لیا

سعودی عرب سے ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری، اعلیٰ سطحی کاروباری وفد کی اسی ہفتے پاکستان آمد

ریکوڈک منصوبہ کے لئے 3.5 ارب ڈالرز کا فنانسنگ معاہدہ:یو ایس ایگزم بینک اے ڈی بی سمیت 6 ڈونر ایجنسیاں شامل،شرح سود سنگل ڈیجٹ،12 برسوں میں قرض واپسی

آن لائن نوکریوں کی آڑ میں پاکستان کی حساس معلومات حاصل کرنے کی کوششیں،بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا منصوبہ بے نقاب

آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک خدمات جاری رکھیں گے

مخصوص نشستیں : نظر ثانی کا دائرہ محدود، قانون میں مقدمہ دوبارہ کھولنا ممکن نہیں : جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak