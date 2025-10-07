جی سی سی کا مشترکہ سیاحتی ویزا، اجرا کی تیاریاں مکمل
ریاض (اے پی پی )خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے مشترکہ سیاحتی ویزے ‘‘جی سی سی گرینڈ ٹور ویزا’’ کے اجرا کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ یہ ویزا سیاحوں کو سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین اور عمان میں ایک ہی ویزے پر آزادانہ سفر کی سہولت دے گا۔۔۔
ویزا مکمل ڈیجیٹل ہو گا، جس کی مدت 30 سے 90 دن ہوگی۔ ویزے کا جرا رواں ماہ کے آخر میں متوقع ہے ۔ ویزا کیلئے الیکٹرانک فارم، ہوٹل بکنگ، انشورنس اور مالی ثبوت لازمی ہوں گے ۔ اس اقدام کا مقصد خلیجی اقتصادی انضمام اور سیاحت کو فروغ دینا ہے ۔