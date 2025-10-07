امارات کا پہلے مائع ایندھن راکٹ انجن کا ٹیسٹ کامیاب
ابوظہبی (اے پی پی)ابوظہبی میں ٹیکنالوجی انوویشن انسٹیٹیوٹ نے متحدہ عرب امارات کا پہلا مکمل طور پر مقامی سطح پر تیار کردہ مائع ایندھن والا راکٹ انجن کا کامیابی سے ٹیسٹ فائر کر لیا۔۔۔
250 نیوٹن قوت والا تھرسٹر 25 کلو وزن زمین پر اٹھانے کے برابر طاقت رکھتا ہے ۔ ابتدائی 50 ٹیسٹ فائرز میں 94 فیصدکارکردگی حاصل کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہ جدید خلائی مشنز اور ری یوز ایبل لانچ سسٹمز کی بنیاد ہے ۔ انجن کی تیاری امارات کی خودمختار خلائی صلاحیتوں کا مظہر ہے ۔ آئندہ مرحلے میں بڑے انجن، کریوجینک ایندھن اور گہرے خلائی مشنز پر کام ہوگا۔