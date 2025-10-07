صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سڈنی میں فائرنگ، 20زخمی ملزم گرفتار،اسلحہ بر آمد

سڈنی (اے ایف پی)آسٹریلوی شہر سڈنی کے انڈر ویسٹ علاقے میں ایک شخص نے 50 سے 100 گولیاں چلا کر ہنگامہ مچا دیا،20افراد زخمی ہوگئے ۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ابتدا میں گولیاں آتشبازی سمجھی گئیں۔۔۔

 فائرنگ سے بس سٹاپ اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ۔ 60 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے دو رائفل برآمد ہوئیں۔ گرفتار ی کے دوران ملزم کو زخم آنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ سے ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے ، جبکہ 19 افراد شیشے کے ٹکڑوں اور گولیوں سے زخمی ہوئے ۔

 

