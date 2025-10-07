سڈنی میں فائرنگ، 20زخمی ملزم گرفتار،اسلحہ بر آمد
سڈنی (اے ایف پی)آسٹریلوی شہر سڈنی کے انڈر ویسٹ علاقے میں ایک شخص نے 50 سے 100 گولیاں چلا کر ہنگامہ مچا دیا،20افراد زخمی ہوگئے ۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ابتدا میں گولیاں آتشبازی سمجھی گئیں۔۔۔
فائرنگ سے بس سٹاپ اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ۔ 60 سالہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے قبضے سے دو رائفل برآمد ہوئیں۔ گرفتار ی کے دوران ملزم کو زخم آنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ فائرنگ سے ایک شخص کی حالت تشویشناک ہے ، جبکہ 19 افراد شیشے کے ٹکڑوں اور گولیوں سے زخمی ہوئے ۔