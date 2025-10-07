صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر :لداخ میں حالات بدستور کشیدہ ،گرفتاریوں کا سلسلہ جاری

لہہ(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے لداخ خطے میں حالات بدستور کشیدہ ہیں۔ لہہ اور کارگل اضلاع میں انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں اور بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات ہے۔۔۔

 قابض فورسز کی جانب سے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ۔ کارگل ڈیموکریٹک الائنس اور لہہ ا پیکس باڈی نے مجسٹریل انکوائری کو مسترد کرتے ہوئے بھارتی وزارت داخلہ سے مذاکرات کا بائیکاٹ کر دیا۔انہوں نے عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ۔سونم وانگ چک سمیت مظاہرین کی رہائی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ بھارت بھر میں طلبا، انسانی حقوق تنظیموں اور کارکنوں کے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔

 

