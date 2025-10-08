غزہ :اسرائیلی جارحیت کے 2سال ،67 ہزارفلسطینی شہید
مصر میں امن مذاکرات جاری،ثالث اور فریقین مذاکراتی ایجنڈے پر متفق الاقصیٰ طوفان مسئلہ فلسطین کو مٹانے کی کوششوں کا تاریخی جواب تھا:حماس
غزہ ،یروشلم،قاہرہ (اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی نسل کشی 2 سال بعد بھی جاری ہے ۔اسرائیلی جارحیت کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو اُس وقت ہوا جب حماس نے جنوبی اسرائیل پر حملے کیے جن میں 1100 سے زائد اسرائیلی ہلاک اور 240 افراد کو گرفتار کر کے غزہ لے جایا گیا۔اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں اب تک67 ہزار فلسطینی شہید ،1لاکھ 69 ہزار زخمی ہو چکے ، ہزاروں افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔شہدا میں 20 ہزار بچے بھی شامل ہیں، 4 ہزار بچوں کے اعضا ضائع ہو چکے ،اب تک 459 افراد، جن میں 154 بچے شامل ہیں، بھوک اور غذائی قلت کے باعث جان کی بازی ہار چکے ،اقوام متحدہ کے مطابق اگست تک غزہ کی 92 فیصد رہائشی عمارتیں اور 88 فیصد تجارتی تنصیبات تباہ ہوچکی ہیں۔
دوسری جانب مصر میں امن مذاکرات جاری ہیں،ثالث اور فریقین مذاکراتی ایجنڈے پر متفق ہو گئے ہیں،ذرائع کے مطابق مذاکرات کیلئے پانچ نکاتی فریم ورک پر اتفاق کیا گیا ہے ،جنگ کا اختتام،قیدیوں اور یرغمالیوں کا تبادلہ،اسرائیل کاغزہ سے انخلا،امداد کی فراہمی اور جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظام پر بات چیت ہوگی۔حماس کے سینئر رہنما فوزی برہوم نے ایک ٹی وی بیان میں کہا کہ مصری دارالحکومت قاہرہ میں جاری بالواسطہ مذاکرات میں حماس کا وفد ایسے معاہدے کیلئے کوشاں ہے جو غزہ کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے ۔
مذاکرات کا مقصد جنگ بندی اور انسانی بحران کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے ،فوزی برہوم نے کہا الاقصیٰ طوفان فلسطینی مسئلے کو مٹانے کی کوششوں کا تاریخی جواب تھا۔ حماس رہنما نے کہا غزہ میں امن معاہدے کے لیے تیار ہیں، امریکی اور دیگر مداخلت کاروں سے ضمانتیں چاہتے ہیں کہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ مصری میڈیا کے مطابق حماس نے اسرائیلی جیلوں سے مروان برغوثی سمیت اہم فلسطینی قیدیوں کی رہائی کو یرغمالیوں کے تبادلے کی شرط بنا دیا ہے ۔
شرم الشیخ میں جاری بالواسطہ مذاکرات میں 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں گرفتار کیے گئے اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے 250 عمر قید پانے والے فلسطینیوںور 1700غزہ کے قیدیوں کی رہائی پر بات ہو رہی ہے ۔ مصر میں اسرائیل سے بالواسطہ مذاکرات کے دوران حماس کے مرکزی مذاکرات کار خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ گروپ امریکا اور دیگر ضامن ممالک سے مکمل جنگ بندی کی تحریری ضمانت چاہتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل پر ایک لمحے کو بھی اعتماد نہیں کرتے ، وہ تاریخ میں کبھی وعدے پر قائم نہیں رہا۔حماس کے 7 اکتوبر حملے کی دوسری برسی پر برطانیہ بھر میں ہزاروں طلبا نے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے ، لندن، مانچسٹر، گلاسگو، ایڈنبرگ اور شیفیلڈ میں احتجاجی ریلیاں منعقد ہوئیں۔ مظاہرین فری فلسطین کے نعرے لگاتے کلاسوں سے باہر نکل آئے ۔جرمن پولیس کے مطابق گزشتہ شب ایک صوبائی پارلیمان کی عمارت پر سپرے کی مدد سے غزہ نواز15 نعرے لکھ دئیے گئے جن میں ‘‘غزہ کو آزاد کرو’’جیسے نعرے بھی شامل تھے ۔اطالوی وزیراعظم جارجیا میلونی اور ان کے دو وزراکو آئی سی سی میں اسرائیل کی غزہ جنگ میں نسل کشی میں ملوث ہونے کے الزامات کے تحت رپورٹ کیا گیا ہے ۔ میلونی نے یہ بات اطالوی سرکاری ٹی وی کو دئیے گئے انٹرویو میں کہی، ان کے ساتھ وزیر دفاع گائیڈو کروسیٹو اور وزیر خارجہ انتونیو تاجانی بھی شامل ہیں۔