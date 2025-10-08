صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈنمارک: 15سال سے کم عمر بچوں پر سوشل میڈیا پابندی کا اعلان

  دنیا میرے آگے
کوپن ہیگن(اے ایف پی)ڈنمارک نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا لیا۔۔۔

 وزیرِاعظم میٹے فریڈرکسن نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں سے ان کا بچپن چھین رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ والدین کو 13 سال کی عمر سے اجازت دینے کا اختیار حاصل ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی 16 سال سے کم عمر بچوں پر پابندی عائد کر چکا ہے جبکہ یورپی یونین میں بھی ڈیجیٹل بلوغت کی عمر مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے ۔ ابھی تک قانون پر عملدرآمد کا طریقہ واضح نہیں کیا گیا۔

 

