مغربی بنگال:بی جے پی ارکان پارلیمنٹ عوام کے ہتھے چڑھ گئے ،درگت بنا ڈالی
نئی دہلی (آئی این پی )مغربی بنگال میں سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے پر آئے بی جے پی کے مرکزی رہنما اور رکن پارلیمنٹ کھگین مرمو پر مشتعل عوام نے حملہ کر کے خوب درگت بنا ڈالی۔۔۔
بھارتی میڈیا کے مطابق مقامی افراد نے ایم پی مرمو اور ایم ایل اے شنکر گھوش کو تشدد کا نشانہ بنایا، مرمو کے چہرے پر چوٹیں آئیں اور ان کی ناک سے خون بہنے لگا، جبکہ شنکر گھوش کے کپڑے پھٹ گئے ۔ رہنماؤں کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دئیے گئے ۔ بی جے پی نے واقعے کا الزام ترنمول کانگریس پر لگا دیا، ممتا حکومت نے اسے بی جے پی کا سیاسی ڈرامہ قرار دیا۔ بی جے پی قیادت نے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔