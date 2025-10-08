کوانٹم فزکس پر تحقیق، 3 سائنسدانوں کو نوبل انعام 2025 دیدیا گیا
اسٹاک ہوم (اے ایف پی)کوانٹم فزکس پر تحقیق ،برطانوی سائنسدان جان کلارک، فرانسیسی مشیل ڈیورو اور امریکی جانمارٹینس کو فزکس میں نوبل انعام دے دیا گیا۔۔۔
سویڈش اکیڈمی کے مطابق، تینوں سائنسدانوں کو بڑے پیمانے پر کوانٹم مکینیکل ٹنلنگ اور توانائی کی مقداری سطحوں کی دریافت پر یہ اعزاز دیا گیا۔ ان کی 1980 کی دہائی کی تحقیق نے ثابت کیا کہ کوانٹم مظاہر صرف ذرات کی سطح پر نہیں، بلکہ بڑے نظاموں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تحقیق کوانٹم کمپیوٹنگ، کرپٹوگرافی اور جدید سینسرز جیسے شعبوں میں نئی راہیں کھول رہی ہے ۔ ماہرین نے اسے صدی پرانی سائنس کی نئی جہت قرار دیا ہے ۔