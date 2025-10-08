صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوبیل انعام جیتنے سے بے خبر امریکی سائنسدان

  • دنیا میرے آگے
سان فرانسسکو(اے ایف پی )امریکا کے مشہور سائنس دان فریڈ ریمزڈل کو 2025 کا نوبیل انعام برائے طب دیا گیا ہے ، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں ابھی تک اس کی خبر نہیں ملی، کیونکہ وہ اس وقت پہاڑوں میں بغیر موبائل اور۔۔۔

 انٹرنیٹ کے ہائیکنگ کر رہے ہیں۔ریمزڈل سان فرانسسکو کے ایک ریسرچ ادارے سونوما بایوتھیراپیوٹکس سے وابستہ ہیں۔ ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ وہ "اپنی بہترین زندگی گزار رہے ہیں" اور فی الحال کسی سے رابطے میں نہیں۔یہ انعام انہوں نے امریکا کی میری برنکاؤ اور جاپان کے شیمن ساکاگُوچی کے ساتھ مل کر جیتا ہے ۔ ان تینوں سائنس دانوں نے مدافعتی نظام سے متعلق اہم دریافتیں کیں۔

 

