شامی حکومت اور کرد فورسز میں مکمل جنگ بندی کا اعلان
دمشق (اے ایف پی)شام نے کرد فورسز کے ساتھ جامع جنگ بندی کا اعلان کر دیا ۔ صدر احمد الشرع اور کرد رہنما مظلوم عبدی کے درمیان ملاقات کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی۔۔۔
،ملاقات میں امریکی سفیر ٹام بیرک اور سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شریک تھے ،یہ اعلان گزشتہ روز حلب میں خونریز جھڑپوں کے بعد کیا گیا جس میں سکیورٹی اہلکار اور ایک شہری ہلاک ہوگئے تھے ، شامی وزیر دفاع محرف ابو قصرہ نے بتایا کہ شمالی و شمال مشرقی علاقوں میں فوجی تعیناتی پر بھی اتفاق ہو گیا ۔