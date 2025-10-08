صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شامی حکومت اور کرد فورسز میں مکمل جنگ بندی کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
شامی حکومت اور کرد فورسز میں مکمل جنگ بندی کا اعلان

دمشق (اے ایف پی)شام نے کرد فورسز کے ساتھ جامع جنگ بندی کا اعلان کر دیا ۔ صدر احمد الشرع اور کرد رہنما مظلوم عبدی کے درمیان ملاقات کے بعد یہ پیش رفت سامنے آئی۔۔۔

،ملاقات میں امریکی سفیر ٹام بیرک اور سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شریک تھے ،یہ اعلان گزشتہ روز حلب میں خونریز جھڑپوں کے بعد کیا گیا جس میں سکیورٹی اہلکار اور ایک شہری ہلاک ہوگئے تھے ، شامی وزیر دفاع محرف ابو قصرہ نے بتایا کہ شمالی و شمال مشرقی علاقوں میں فوجی تعیناتی پر بھی اتفاق ہو گیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور میں سی سی ڈی کے 3مبینہ مقابلے ، 4 ڈاکو ہلاک

متعدد ڈاکے ،شہریوں سے لاکھوں روپے ،فونزچھن گئے

بجلی چوری پرمقدمہ درج

قوانین کی خلاف رزی،3ڈرائیورگرفتار

شادی شدہ خاتون اغوا

غیرمعیاری سلنڈر،ڈرائیورزکیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak