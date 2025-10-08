صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جینا اورٹیگا نے فلسطینیوں کو اپنا ہیرو قرار دے دیا

  • دنیا میرے آگے
نیویارک (این این آئی )نیٹ فلکس کی مشہور سیریز ویڈنزڈے سے شہرت حاصل کرنے والی ہالی ووڈ اداکارہ جینا اورٹیگا نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے انہیں اپنا ہیرو قرار دیا ہے ۔۔۔

پیرس میں منعقدہ تقریب کے دوران فرانسیسی میگزین گالا کو دئیے گئے ایک انٹرویو میں جینا اورٹیگا نے فلسطینیوں کی ہمت، استقامت اور عزم کو خراجِ تحسین پیش کیا۔انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کے لوگوں کو اپنے ہیروز سمجھتی ہوں، وہ دنیا کی بے حسی کے باوجود اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ فلسطینی عوام کی آواز کو مزید بلند کیا جائے تاکہ دنیا ان کے دکھ اور جدوجہد کو سن سکے ، میں چاہتی ہوں کہ ان کی آوازیں مزید سنی جائیں، ان کی جدوجہد قابلِ تعریف اور اہم ہے ۔

 

 

