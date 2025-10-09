صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوبل انعام برائے کیمیا 2025 تین سائنسدانوں کو دے دیا گیا

سٹاک ہوم(اے ایف پی)نوبل انعام برائے کیمیا 2025 تین سائنسدانوں کو دے دیا گیا،جاپانی سائنسدان سوسومو کٹاگاوا، برطانوی نژاد امریکی رچرڈ رابسن اوراردن نژاد امریکی عمر یاغی کو نوبل انعام برائے کیمسٹری دیا گیا ہے ۔۔۔

 ان کا کارنامہ میٹل آرگینک فریم ورکس کی ایجاد ہے جو صحراؤں سے پانی نکالنے ، کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے اور زہریلی گیسیں محفوظ کرنے میں مددگار ہے ۔ نوبل کمیٹی کے مطابق یہ جدید مواد دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ نوبل انعام کا اعزاز 10 دسمبر کو سٹاک ہوم میں دیا جائے گا۔واضح رہے سائنسدان عمر یاغی فلسطینی پناہ گزین خاندان میں اردن میں پیدا ہوئے ۔

 

