نوبل انعام برائے کیمیا 2025 تین سائنسدانوں کو دے دیا گیا
سٹاک ہوم(اے ایف پی)نوبل انعام برائے کیمیا 2025 تین سائنسدانوں کو دے دیا گیا،جاپانی سائنسدان سوسومو کٹاگاوا، برطانوی نژاد امریکی رچرڈ رابسن اوراردن نژاد امریکی عمر یاغی کو نوبل انعام برائے کیمسٹری دیا گیا ہے ۔۔۔
ان کا کارنامہ میٹل آرگینک فریم ورکس کی ایجاد ہے جو صحراؤں سے پانی نکالنے ، کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرنے اور زہریلی گیسیں محفوظ کرنے میں مددگار ہے ۔ نوبل کمیٹی کے مطابق یہ جدید مواد دنیا میں انقلاب لے آئے گا۔ نوبل انعام کا اعزاز 10 دسمبر کو سٹاک ہوم میں دیا جائے گا۔واضح رہے سائنسدان عمر یاغی فلسطینی پناہ گزین خاندان میں اردن میں پیدا ہوئے ۔