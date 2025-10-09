طالبان وزیرخارجہ کا دورہ بھارت
کابل ( رائٹرز )افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بدھ کو بھارت کےدارالحکومت نئی دہلی روانہ ہو گئے۔۔۔
یہ طالبان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کا پہلا دورہ ہے ۔ امیر خان متقی نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر اور دیگر حکام سے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی امور پر بات چیت کریں گے ۔ اس دورے کے دوران دوطرفہ تعاون، تجارتی تبادلے ، خشک میوہ جات کی برآمدات، صحت کے شعبے میں سہولیات، قونصلر خدمات اور بندرگاہوں کے استعمال جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے ۔