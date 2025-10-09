صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبان وزیرخارجہ کا دورہ بھارت

  • دنیا میرے آگے
طالبان وزیرخارجہ کا دورہ بھارت

کابل ( رائٹرز )افغانستان کی وزارت خارجہ کے مطابق طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بدھ کو بھارت کےدارالحکومت نئی دہلی روانہ ہو گئے۔۔۔

 یہ طالبان کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا 2021 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کا پہلا دورہ ہے ۔ امیر خان متقی نئی دہلی میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر اور دیگر حکام سے سیاسی، اقتصادی اور تجارتی امور پر بات چیت کریں گے ۔ اس دورے کے دوران دوطرفہ تعاون، تجارتی تبادلے ، خشک میوہ جات کی برآمدات، صحت کے شعبے میں سہولیات، قونصلر خدمات اور بندرگاہوں کے استعمال جیسے موضوعات زیر بحث آئیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak