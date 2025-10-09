صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کا شکاگو کی میئر ،الینوائے کے گورنر کو جیل بھیجنے کا مطالبہ

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے شکاگو کی میئر برینڈن جانسن اور الینوائے کے گورنر جے بی پرٹسکر کو جیل بھیجنے کا مطالبہ کر دیا۔۔۔

 سوشل میڈیا پر جاری   بیان میں ٹرمپ نے کہا دونوں حکام وفاقی امیگریشن افسروں کی حفاظت میں ناکام رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ریاستی مخالفت کے باوجود الینوائے میں نیشنل گارڈ تعینات کئے ہیں ۔ واضح رہے دونوں ڈیموکریٹ رہنما ٹرمپ کے اس حکم کی مخالفت کر رہے ہیں جس کے تحت شکاگو میں تارکین کے خلاف سخت چھاپہ مار کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔

 

