  • دنیا میرے آگے
امریکی ٹیرف نے بھارتی گارمنٹس صنعت کو ہلا کر رکھ دیا

تروپور(اے ایف پی)امریکی ٹیرف نے بھارتی گارمنٹس صنعت کو ہلا کر رکھ دیا، صدر ٹرمپ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر 50 فیصد ٹیرف لگنے کے بعد بھارتی ٹیکسٹائل برآمدات شدید بحران کا شکار ہیں۔۔۔

 تروپور میں واقع فیکٹری کے مالک سوبرامنیم نے امید کی تھی کہ ٹرمپ کے انتخاب سے کاروبار میں اضافہ ہوگا، لیکن اب ان کی فیکٹری سنسان ہے ، ملازمین کے کام کے اوقات کم ہو چکے ۔ لاکھوں تیار ملبوسات گودام میں رکھے ہیں، جن کی ترسیل ٹیرف ادائیگی کے تنازع پر رُکی ہوئی ہے ۔ امریکی خریدار 20 فیصد تک رعایت مانگ رہے ہیں، جسے دینا ممکن نہیں۔ اگر حالات نہ بدلے تو فیکٹری بند ہونے کا خدشہ ہے ۔

 

