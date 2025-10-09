بنگلہ دیش :حسینہ دور میں جبری گمشدگیاں،16 جنرلز سمیت 24 فوجی افسروں کی گرفتاری کا حکم
ڈھاکہ (اے ایف پی) بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ کے دور حکومت میں جبری گمشدگیوں پر 24 سابق و حاضر سروس سینئر فوجی افسروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دئیے ۔۔۔
ان میں 16 جنرلز بھی شامل ہیں۔ بین الاقوامی جرائم ٹربیونل کے مطابق 15 سالہ دور میں 250 سے زائد جبری گمشدگیوں کی تصدیق ہو چکی، جبکہ 1700سے زائد شکایات موصول ہوئیں۔ واضح رہے حسینہ اگست 2024 میں بھارت فرار ہوئیں، وہ شریک ملزم نامزد ہیں۔ استغاثہ کا کہنا ہے کہ بیشتر کارروائیاں انسدادِ دہشتگردی کی آڑ میں کی گئیں جنہیں مغربی ممالک کی حمایت بھی حاصل تھی۔