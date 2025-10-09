بھارت کیلئے ویزا قوانین میں نرمی نہیں کرینگے : برطانوی وزیراعظم
ممبئی(دنیا مانیٹرنگ)برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے بھارت کیلئے ویزا قوانین میں نرمی سے صاف انکار کر دیا۔ وہ دو روزہ دورے پر بھارت پہنچے جہاں مہاراشٹرا کے گورنر اور وزیراعلیٰ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔۔۔
ان کے ہمراہ برطانوی کاروباری وفد بھی موجود ہے جو تجارتی معاہدوں پر بات چیت کرے گا۔ ممبئی میں ان کی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات متوقع ہے ۔ بھارت روانگی سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں کیئر سٹارمر نے واضح کیا کہ ویزوں کا معاملہ تجارتی منصوبے کا حصہ نہیں، برطانیہ موجودہ ویزا قوانین برقرار رکھے گا۔