ایکواڈور:صدر قاتلانہ حملے میں محفوظ
بوگوٹا(اے ایف پی)ایکواڈور کے صدر ڈینیئل نوبوا قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صدر کی گاڑی کو 500 سے زائد مظاہرین نے گھیر کر پتھراؤ کیا، اس دوران فائرنگ بھی کی گئی۔۔۔
ایک سینئر وزیر نے تصدیق کی کہ صدر محفوظ رہے تاہم ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشانات موجود ہیں۔ پولیس نے حملے میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے ، جن پر دہشتگردی اور قاتلانہ حملے کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ستمبر سے ڈیزل سبسڈی کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔