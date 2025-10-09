روسی فوج میں شامل بھارتی نوجوان نے یوکرین میں ہتھیار ڈال دئیے
کیف(آئی این پی) یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج میں شامل بھارتی نوجوان نے یوکرین میں ہتھیار ڈال دئیے ۔ گرفتار شخص 22 سالہ ساحل محمد حسین ہے جو بھارتی ریاست گجرات کے ضلع موربی کا رہائشی ہے ۔۔۔
اس کا کہنا ہے کہ وہ منشیات کے مقدمے میں سزا کاٹ رہا تھا، جہاں روسی حکام نے سزا معافی کے بدلے جنگ میں شمولیت کی پیشکش کی، جو اس نے قبول کر لی۔ صرف 16 دن کی تربیت کے بعد وہ جنگی محاذ پر پہنچا، لیکن تین دن بعد ا س نے لڑائی میں ہتھیار ڈال دئیے ۔ بھارتی وزارت خارجہ واقعے کی تصدیق کر رہی ہے ۔