لاس اینجلس کی تباہ کن آگ لگانے کا ملزم 9 ماہ بعد گرفتار
لاس اینجلس (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی شہر لاس اینجلس کے قریب جنوری میں لگنے والی آگ کے مرکزی ملزم کو 9 ماہ بعد گرفتار کرلیا گیا ہے ، جس نے آگ لگانے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی پر تباہی پھیلانے کی تصاویر بنانے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی پوچھے تھے ۔۔۔
یکم جنوری 2025 کو لاس اینجلس میں آگ لگی تھی، جسے کئی دن کی کوششوں کے بعد بجھایا گیا تھا، جس میں 12 افراد ہلاک ہوئے اور تقریباً 150 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا، تاہم امریکی حکام نے 9 ماہ بعد فلوریڈا سے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا ہے ، جسے کیلیفورنیا منتقل کیا جا رہا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ 29 سالہ ملزم جوناتھن رِنڈرکنِک ہُٹ اوبر ڈرائیور ہے ، جس پر الزام ہے کہ اس نے جان بوجھ کر جنگل میں آگ لگائی جس نے پالیسیڈز فائر کی شکل اختیار کی، جو لاس اینجلس کی تاریخ کی سب سے مہلک آگ ثابت ہوئی۔