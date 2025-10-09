ایتھوپیا کا اریٹریا پر جنگی تیاریوں کا الزام،یو این سربراہ کو خط
ادیس ابابا(اے ایف پی)ایتھوپیا نے الزام عائد کیا ہے کہ اریٹریا نے ملک کی سخت گیر اپوزیشن جماعت ٹی پی ایل ایف کے ساتھ مل کر جنگ کی تیاریا ں شروع کر دی ہے ۔۔۔
وزارت خارجہ کے خط میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو بتایا گیا کہ فریقین نے ایتھوپیا کے خلاف مسلح کارروائیاں کرنے کے لیے اشتراک بڑھایا ہے ۔ خط میں اریٹریا اور ٹی پی ایل ایف پر امہارا علاقے میں باغی گروہوں کو مالی و فوجی امداد فراہم کرنے کا بھی الزام لگایا ہے ۔واضح رہے 1998 سے 2000 کے درمیان دونوں ملکوں کے درمیان ایک خونریز سرحدی جنگ ہوئی تھی، جس کے بعد تعلقات 2018 میں سدھرے تھے مگر اب دوبارہ کشیدگی بڑھ گئی ہے ۔