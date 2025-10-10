صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان :مسجد پرگولہ باری 13 افراد جاں بحق، 20زخمی

پورٹ سوڈان(اے ایف پی)سوڈان کی نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورسز کی الفشر شہر میں ایک مسجد پر گولہ باری سے کم از کم 13 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے ۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق مسجد میں 70 سے زائد بے گھر خاندان پناہ لیے ہوئے تھے ۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ مسجد کا ایک حصہ تباہ ہو گیا۔

