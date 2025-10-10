بنگلہ دیش:سیاسی جماعتیں اصلاحاتی ریفرنڈم پر متفق ، وقت پر اختلاف
ڈھاکا(اے ایف پی)بنگلہ دیش کی بڑی سیاسی جماعتیں اصلاحاتی ‘‘جولائی چارٹر’’ پر ریفرنڈم کرانے پر متفق ہو گئی ہیں، تاہم ریفرنڈم کی تاریخ پر اختلاف برقرار ہے ۔ چارٹر میں وزیراعظم کی مدت دو بار تک محدود کرنے۔۔۔
، صدر کے اختیارات بڑھانے اور ملک کو کثیرالقومی و کثیرالمذاہب ریاست تسلیم کرنے جیسے نکات شامل ہیں۔ عبوری سربراہ محمد یونس نے اسے اپنی سیاسی میراث قرار دیا ۔ بعض جماعتیں بشمول جماعت اسلامی ریفرنڈم الیکشن سے قبل چاہتی ہیں، جبکہ بی این پی سمیت دیگر جماعتیں دونوں ووٹ ایک ہی دن کرانے کی حامی ہیں۔