بنگلہ دیش:سیاسی جماعتیں اصلاحاتی ریفرنڈم پر متفق ، وقت پر اختلاف

  دنیا میرے آگے
ڈھاکا(اے ایف پی)بنگلہ دیش کی بڑی سیاسی جماعتیں اصلاحاتی ‘‘جولائی چارٹر’’ پر ریفرنڈم کرانے پر متفق ہو گئی ہیں، تاہم ریفرنڈم کی تاریخ پر اختلاف برقرار ہے ۔ چارٹر میں وزیراعظم کی مدت دو بار تک محدود کرنے۔۔۔

، صدر کے اختیارات بڑھانے اور ملک کو کثیرالقومی و کثیرالمذاہب ریاست تسلیم کرنے جیسے نکات شامل ہیں۔ عبوری سربراہ محمد یونس نے اسے اپنی سیاسی میراث قرار دیا ۔ بعض جماعتیں بشمول جماعت اسلامی ریفرنڈم الیکشن سے قبل چاہتی ہیں، جبکہ بی این پی سمیت دیگر جماعتیں دونوں ووٹ ایک ہی دن کرانے کی حامی ہیں۔

 

