چینی خاتون سے رومانوی تعلق پر امریکی سفارتکار برطرف

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ)امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے ایک اہلکار کو چینی خاتون سے رومانوی تعلق چھپانے پر ملازمت سے برطرف کر دیا ۔۔۔

 ترجمان محکمہ خارجہ ٹامی پگٹ کے مطابق مذکورہ خاتون کا تعلق چینی کمیونسٹ پارٹی سے جوڑا گیا ہے ۔ افسر نے اعتراف کیا کہ اس نے خاتون سے تعلقات کو خفیہ رکھا، جو ممکنہ طور پر جاسوس ہو سکتی ہے ، تاہم کوئی ٹھوس ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ۔یہ برطرفی صدر ٹرمپ کے جاری کردہ حکمنامے کے تحت کی گئی، جس میں سرکاری ملازمین پر پالیسی سے وفاداری لازم قرار دی گئی ہے ۔ یہ حکم نامہ قومی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے نافذ کیا گیا تھا۔

 

