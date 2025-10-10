بھارتی ریاست بہار میں مسلمان بڑے پیمانے پر ووٹرفہرستوں سے خارج
نئی دہلی (اے پی پی)بھارتی ریاست بہار میں ووٹر فہرستوں کی حالیہ نظرثانی کے بعد مسلمان ووٹروں کے غیر متناسب اخراج نے نظام میں تعصب کے خدشات کو جنم دیا ہے ۔۔۔۔
جون تا ستمبر 2025کی مہم میں 65لاکھ ووٹرز کی جانچ پڑتال کی گئی، جن میں سے 16لاکھ مسلمان تھے ۔ تصدیق کے بعد خارج کیے گئے 3 لاکھ 23ہزار ووٹروں میں 32اعشاریہ 1 فیصد مسلمان تھے ، جبکہ غیر مسلم ووٹروں کا اخراج صرف4اعشاریہ 18فیصد رہا۔ سیمانچل کے علاقوں کشن گنج، اراریہ اور کٹیہار میں یہ فرق سب سے نمایاں رہا۔