بیلجیم :وزیراعظم پر ڈرون حملے کی سازش ناکام،3 ملزم گرفتار
برسلز (اے ایف پی)بیلجیم کے شہر اینٹورپ میں وزیراعظم بارت ڈی ویور پر ڈرون کے ذریعے حملے کی سازش ناکام بنا دی گئی۔ وفاقی پراسیکیوٹر کے مطابق تین ملزموں کو دہشتگردی کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔۔۔۔
ملزم جہادی نظریات سے متاثر تھے ،سیاستدانوں کو نشانہ بنانا چاہتے تھے ۔ سکیورٹی اداروں کے مطابق ڈرون کے ذریعے دھماکا خیز مواد استعمال کیا جانا تھا۔ وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے سکیو رٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وزیراعظم سے یکجہتی کا اظہار کیا ہے ۔