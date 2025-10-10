مقبوضہ کشمیر :جموں میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ ، 3 حملہ آور زخمی
جموں(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے خطے جموں میں حملہ آوروں نے لکھن پور کے علاقے کیریان گنڈیال میں پولیس چوکی پر فائرنگ کر دی۔۔۔
،کے ایم ایس کے مطابق پولیس اہلکاروں نے بھارتی پنجاب سے جموں کی طرف آنے والی ایک موٹر سائیکل کو رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی،پولیس کے تعاقب کے دوران موٹرسائیکل اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور کیریان گنڈیال پل کے قریب ٹکرا گئی جس سے تینوں حملہ آور شدید زخمی ہوگئے ، ایک حملہ آور کی حالت تشویشناک ہے ۔