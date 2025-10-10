صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقبوضہ کشمیر :جموں میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ ، 3 حملہ آور زخمی

  • دنیا میرے آگے
مقبوضہ کشمیر :جموں میں پولیس چیک پوسٹ پر فائرنگ ، 3 حملہ آور زخمی

جموں(اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے خطے جموں میں حملہ آوروں نے لکھن پور کے علاقے کیریان گنڈیال میں پولیس چوکی پر فائرنگ کر دی۔۔۔

،کے ایم ایس کے مطابق پولیس اہلکاروں نے بھارتی پنجاب سے جموں کی طرف آنے والی ایک موٹر سائیکل کو رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل پر سوار تین افراد نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی،پولیس کے تعاقب کے دوران موٹرسائیکل اپنا کنٹرول کھو بیٹھی اور کیریان گنڈیال پل کے قریب ٹکرا گئی جس سے تینوں حملہ آور شدید زخمی ہوگئے ، ایک حملہ آور کی حالت تشویشناک ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،مندی برقرار،انڈیکس 735پوائنٹس گرگیا

ترسیلات زر میں 11فیصد اضافہ، 3.2ارب ڈالر موصول

ڈالر کی قدر میں کمی ،سونامستحکم، چاندی تاریخ کی بلند سطح پر

پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک

کاروباری طبقہ ملکی معیشت کا اہم ستون ہے،وفاقی محتسب

آئی ٹی سیکٹر میں اسٹرکچرل اصلاحات کی اشد ضرورت،میاں زاہد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak