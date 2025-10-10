صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش کاچین سے 20جے 10سی طیارے خریدنے کا فیصلہ

  • دنیا میرے آگے
بنگلہ دیش کاچین سے 20جے 10سی طیارے خریدنے کا فیصلہ

ڈھاکہ(دنیا مانیٹرنگ)بنگلہ دیش نے قومی فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کیلئے چین سے 20 جدید جے 10 سی لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کرلیا۔لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاہدے کی کل مالیت تقریباً 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ہوگی۔۔۔

،یہ خریداری دو سال کے دوران مکمل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ ادائیگیاں2035تک 10 سالہ اقساط میں کی جائیں گی۔خیال رہے مئی میں پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کی برتری اور جے 10 سی طیارے کی بہترین کارکردگی کے بعد کئی ممالک نے اس طیارے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

حکومت اور فوج کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوچکا:جہاں دہشتگردوں کی پناہ گا ہیں ہونگی وہاں سب کو بھگتنا پڑے گا:وزیر دفاع

حماس،اسرائیل میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ،پیر یا منگل کو یرغمالیوں کی رہائی ہوگی:ٹرمپ

پنجاب:ہائی ٹیک زرعی مشینری کیلئے3کروڑ تک بلا سود قرضے:زراعت کو جدید خطوط پراستوار کرینگے:مریم نواز

سہیل آفریدی کو دہشتگردوں کی سپورٹ کے لیے لایا گیا:عطاتارڑ

پشاور:پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس،سہیل آفریدی کی مکمل حمایت:اب دوبار کوئی عہدہ نہیں لوں گا:گنڈا پور

سپریم کورٹ ججز نے چاہتے نہ چاہتے26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر لیا:جسٹس جمال مندوخیل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ
Dunya Bethak