بنگلہ دیش کاچین سے 20جے 10سی طیارے خریدنے کا فیصلہ
ڈھاکہ(دنیا مانیٹرنگ)بنگلہ دیش نے قومی فضائی دفاع کو مضبوط کرنے کیلئے چین سے 20 جدید جے 10 سی لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کرلیا۔لڑاکا طیاروں کی خریداری کے معاہدے کی کل مالیت تقریباً 2 ارب 20 کروڑ ڈالر ہوگی۔۔۔
،یہ خریداری دو سال کے دوران مکمل کیے جانے کا امکان ہے جبکہ ادائیگیاں2035تک 10 سالہ اقساط میں کی جائیں گی۔خیال رہے مئی میں پاک بھارت فضائی جنگ میں پاکستان کی برتری اور جے 10 سی طیارے کی بہترین کارکردگی کے بعد کئی ممالک نے اس طیارے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔