امریکا:بارودی مواد کے کارخانے میں دھماکا، متعدد افراد ہلاک، 19 لاپتا

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی ریاست ٹینیسی میں دھماکا خیز مواد تیار کرنے والے ایک کارخانے میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور 19 لاپتا ہو گئے۔۔۔

 ہک مین کاؤنٹی شیرف کے دفتر نے اپنے فیس بک پیج پر تصدیق کی کہ بک سنورٹ علاقے میں واقع ایکیوریٹ انرجیٹک سسٹمز نامی فیکٹری میں دھماکہ ہوا ہے ۔ہک مین کاؤنٹی کے میئر کے دفتر نے بتایا کہ تاحال ہلاکتوں کی تصدیق یا دھماکے کی وجوہات کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی جا سکتیں تاہم ہمفریز کاؤنٹی کے شیرف کرس ڈیوس نے میڈیا کو بتایا کہ دھماکے میں کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور 19 افراد لاپتا ہیں۔

