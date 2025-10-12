غزہ چھوڑنے کی تجویز مضحکہ خیز:امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شریک نہیں ہو نگے:حماس
حماس کو اپنی زمین پر رہنے کا حق،امن معاہدہ ناکام ہوا تو دوبارہ جنگ کیلئے تیار :ترجمان ،حماس کے فیصلے سے امن عمل پر سوالات اٹھنے لگے غزہ میں اندرونی جھڑپوں کا خدشہ، حماس نے 7 ہزار جنگجو طلب کر لئے ،یورپ بھر میں اسرائیل کیخلاف مظاہرے ،فلسطین سے اظہار یکجہتی
دوحا،غزہ ،واشنگٹن ،قاہرہ (اے ایف پی،رائٹرز) حماس نے کہا ہے کہ وہ مصر میں غزہ امن معاہدے پر دستخط کی رسمی تقریب میں شریک نہیں ہوں گے ۔حماس کے سیاسی بیورو کے رکن حسام بدران نے میڈیا کو بتایا کہ جنگ بندی مذاکرات میں حماس نے براہ راست نہیں بلکہ قطری اور مصری ثالثوں کے ذریعے کردار ادا کیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے امن منصوبے میں حماس ارکان کو غزہ چھوڑنے کی تجویز کو مضحکہ خیز اور ناقابل قبول قرار دیا ہے ۔حسام بدران نے کہا فلسطینی عوام اپنی زمین پر رہنے کا حق رکھتے ہیں ، پیچھے نہیں ہٹیں گے ۔اگر ٹرمپ کا غزہ کے لیے امن منصوبہ ناکام ہوا تو حماس جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے ۔بدران نے کہا وہ امید کرتے ہیں کہ جنگ واپس نہیں آئے گی، مگر فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتیں ضرور اس جارحیت کا مقابلہ کریں گی ۔حماس نے ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت تنظیم کے غیر مسلح ہونے کو یکسر مسترد کر دیا ۔ حماس عہدیدار نے کہا کہ ہتھیاروں کی حوالگی کا مطالبہ ناقابلِ قبول ہے اور اس پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔برطانوی میڈیا کے مطابق حماس کے اس فیصلے سے امن عمل پر نئے سوالات اٹھنے لگے ۔غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کے ترجمان محمود باسل نے کہا صرف ایک دن میں 5 لاکھ سے زائد افراد غزہ سٹی واپس آ چکے ۔حکام کے مطابق واپسی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے ، تاہم بنیادی سہولیات کی بحالی اب بڑا چیلنج ہے ۔
حماس نے اسرائیلی فوج کے انخلا کے بعد اندرونی جھڑپوں کے خدشے کے پیش نظر غزہ کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تقریباً 7ہزار اہلکاروں کو واپس طلب کرلیا ۔مقامی ذرائع کے مطابق حماس نے فوجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے پانچ نئے گورنر بھی تعینات کیے ہیں۔فلسطینی فوٹو جرنلسٹ ساحر الغرہ نے فرانس میں منعقدہ بایو وار کورسپانڈنٹس ایوارڈز میں فوٹوگرافی کے شعبے میں پہلا انعام جیت لیا۔یروشلم سے موصولہ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت 250 فلسطینی قیدیوں کو رہائی سے قبل دو جیلوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے ۔ یہ اقدام اس معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت حماس زندہ یا مردہ 48 اسرائیلی یرغمالیوں کو واپس کرے گی،حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج پیر کی صبح سے امریکی صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل شروع کرے گی۔لبنانی صدر جوزف عون نے جنوبی لبنان میں شہری تنصیبات پر اسرائیلی فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے ۔ حملے میں ایک شخص جاں بحق اور سات زخمی ہوئے جبکہ 300 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف اور جارڈ کشنر نے ہفتہ کو غزہ پٹی کا دورہ کیا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے امریکی وفد کے ساتھ غزہ میں صورتحال کا جائزہ لیا۔
اس دورے میں امریکی سنٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر بھی شامل تھے ۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کہا ہے کہ وہ غزہ کے دورے پر گئے تاکہ جنگ کے بعد استحکام کے لیے بات چیت کریں، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ فلسطینی علاقے میں امریکی فوجی تعینات نہیں کیے جائیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ وہ غزہ میں ایک سول اور عسکری تعاون مرکز قائم کرنے پر بات چیت کر رہے ہیں جو تنازع کے خاتمے میں مدد دے گا۔ اسرائیل میں ابتدائی طور پر 200 امریکی فوجی تعینات کیے جائیں گے تاکہ غزہ میں ہتھیار بندی کی نگرانی کریں جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کا حصہ ہے ۔امریکا ایک بین الاقوامی ٹاسک فورس کی قیادت کرے گا جس میں مصر، قطر، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ادھر امریکا اور مصر نے غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر عملدرآمد کے لیے آئندہ ہفتے شرم الشیخ میں عالمی سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے ۔مصر نے کہا ہے کہ ٹرمپ اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی پیر کو غزہ امن سربراہی اجلاس کی صدارت کریں گے ،فرانسیسی صدر ، ہسپانوی اور اطالوی وزرائے اعظم کی شرکت بھی متوقع ہے ۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان شروع ہونے والی جنگ بندی برقرار رہے گی کیونکہ دونوں فریق لڑائی سے تھک چکے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس ہفتے مصر اور اسرائیل کا دورہ کریں گے جہاں وہ کئی اہم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے ۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ جنگ بندی وسیع تر مشرق وسطیٰ امن کی بنیاد بنے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ علاقے میں چند چھوٹے تنازعات ہیں جن پر جلد قابو پالا جائیگااور امن کے قیام میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ۔ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہفتے کوسینکڑوں افراد نے فلسطین سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرہ کیا ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے دن یورپ کے متعدد شہروں میں فلسطین کے حق میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ لندن میں ہزاروں افراد نے "فری فلسطین" کے نعرے لگائے اور فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے ، جب کہ برلن اور ویانا میں ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے ۔سوئٹزرلینڈ کے شہر برن میں مظاہرین کی ریلی پر پولیس نے آنسو گیس اور واٹر کینن کا استعمال کیا، مظاہرین نے "غزہ کو بھوکا رکھنا بند کرو" اور "نسل کشی بند کرو" جیسے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ، جبکہ بعض جگہ اسرائیلی حامی مظاہرین سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل نے ماضی میں ہر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے ، اس لیے مکمل اعتماد ممکن نہیں۔