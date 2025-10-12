صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • دنیا میرے آگے
فرانس:لیکورنو دوبارہ وزیراعظم مقرر،سیاسی بحران حل کرنیکاعزم

پیرس(اے ایف پی)فرانسیسی صدر میکخواں نے سیبسٹین لیکورنو کو دوبارہ وزیراعظم مقرر کر دیا۔ لیکورنو نے مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنانا ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں فرانس کے سیاسی بحران کو ختم کرنا ہو گا۔۔۔

لیکورنو نے کہا کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ، پنشن اصلاحات سمیت تمام معاملات پر بات ممکن ہے ، واضح رہے سیبسٹین لیکورنو چند روز قبل ہی وزیراعظم کے عہدے سے مستعفی ہوئے تھے ۔یاد رہے لیکورنو دو سال سے بھی کم عرصے میں فرانس کے پانچویں وزیر اعظم ہیں۔

