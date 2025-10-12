مڈغاسکر :فوجی بغاوت کا خطرہ،سکیورٹی اہلکار مظاہرین میں شامل
فورسز کا اعلیٰ آفیسرز کے فائرنگ احکامات ماننے سے انکار ،مظاہرین کا خیر مقدم
مڈغاسکر (اے ایف پی)مڈغاسکر میں فوجی بغاوت کا خطرہ،دارالحکومت انتاناناریوو میں ہفتے کو ہزاروں مظاہرین کے ساتھ فوجی اہلکار بھی شامل ہو گئے ، جنہوں نے اپنے اعلیٰ افسروں کے فائرنگ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ جھیل آنوسی کے علاقے میں ہونے والے مظاہروں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک تھی، جنہیں پولیس نے آنسو گیس اور شیلنگ سے منتشر کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران فوجی گاڑیاں مظاہرین کے درمیان پہنچیں، جہاں انہیں نعروں اور تالیوں سے خوش آمدید کہا گیا۔ سوآنیریانا فوجی اڈے سے جاری ویڈیو میں فوجیوں نے دوسرے یونٹس سے بھی مطالبہ کیا کہ دوستوں پر گولیاں نہ چلائیں اور ہوائی اڈوں سے پروازیں بند کریں۔ وزیر دفاع نے فوج کو تحمل اور مکالمے کی تلقین کی، تاہم صورتحال سیاسی بحران کی جانب بڑھتی نظر آ رہی ہے ۔