یونیسکو :پاکستانی تجویز برائے انسدادگمراہ کن معلومات ، نفرت انگیز تقاریر منظور

  • دنیا میرے آگے
پیرس(اے پی پی)یونیسکو نے غلط اور گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز تقاریر کے تدارک کے ذریعے اظہارِ رائے کی آزادی کے تحفظ اور ڈیجیٹل دور میں معلومات کی سچائی کو یقینی بنانے سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ تجویز کو منظور کر لیا۔۔۔

پیرس میں پاکستانی سفارتخانہ کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق یہ تجویز پاکستان کی مستقل مندوب برائے یونیسکو سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے پیرس میں جاری یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے 222ویں اجلاس میں پیش کی ۔پاکستان کی اس تجویز کو مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے رکن ممالک کی وسیع حمایت حاصل ہوئی، جو ایک محفوظ، قابلِ اعتماد اور جامع معلوماتی ماحول کے فروغ کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے ، جو انسانی حقوق، جمہوری اقدار اور معلومات تک عالمی رسائی کے اصولوں پر مبنی ہے ۔

