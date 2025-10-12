شمالی کوریا:فوجی پریڈ میں نئے بین البراعظمی میزائل کی نمائش
سیول(اے ایف پی)پیونگ یانگ میں ورکرز پارٹی کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ فوجی پریڈ میں شمالی کوریا نے اپنے نئے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل ’’ہواسونگ20‘‘کی نمائش کی۔۔۔
جسے سرکاری میڈیا نے ملک کا سب سے طاقتور جوہری اسٹریٹجک ہتھیار قرار دیا۔شمالی کورین رہنما کم جونگ اُن نے روس، چین اور ویتنامی حکام کی موجودگی میں خطاب کرتے ہوئے اپنی فوج کو ناقابل شکست قوت بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے روس میں یوکرین جنگ میں شامل شمالی کوریائی فوجیوں کو بین الاقوامی انصاف کے سپاہی قرار دیا۔