سابق امریکی صدر بائیڈن کے جسم میں کینسر ہڈیوں تک سرایت کر چکا ریڈی ایشن ،ہارمون تھراپی جاری
واشنگٹن (رائٹرز)سابق امریکی صدر82سالہ بائیڈن پروسٹیٹ کینسر کے علاج کے لیے ریڈی ایشن اور ہارمون تھراپی سے گزر رہے ہیں۔ رواں سال مئی میں انکشاف کیا گیا تھا کہ۔۔۔
انہیں پروسٹیٹ کینسر کی ایک تیز رفتاری سے پھیلنے والی قسم لاحق ہے ، جو ان کی ہڈیوں تک سرایت کر چکی ہے ۔ ترجمان کے مطابق یہ علاج اُن کے طے شدہ طبی منصوبے کا حصہ ہے ۔ ماہرین صحت کے مطابق ایسے کیسز میں مکمل صحتیابی چیلنجنگ ہو سکتی ہے ، مگر ممکنہ بہتری کی امید موجود ہے ۔