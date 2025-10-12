شٹ ڈاؤن کے باوجودٹرمپ کا فوج کو تنخواہ دینے کا حکم
واشنگٹن (رائٹرز،اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حکومتی شٹ ڈاؤن کے باوجود فوجی اہلکاروں کو 15 اکتوبر کوتنخواہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا پینٹاگون کے سربراہ کو تمام دستیاب فنڈز استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔
ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کا الزام ڈیموکریٹس پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوج اور قومی سلامتی کو یرغمال نہیں بننے دیں گے ۔ واضح رہے حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث ستمبر کے آخر سے غیر ضروری سرکاری کام معطل ہیں ، جبکہ 13 لاکھ فوجی اہلکار بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے ۔وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں 4ہزار سے زائد ملازمین کی برطرفی کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ڈیموکریٹس پر دباؤ بڑھایا جا سکے ۔ شٹ ڈاؤن کے باعث لاکھوں ملازمین یا تو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں یا عارضی طور پر فارغ کر دئیے گئے ہیں۔