شٹ ڈاؤن کے باوجودٹرمپ کا فوج کو تنخواہ دینے کا حکم

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن (رائٹرز،اے ایف پی) امریکی صدر ٹرمپ نے کہا حکومتی شٹ ڈاؤن کے باوجود فوجی اہلکاروں کو 15 اکتوبر کوتنخواہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا پینٹاگون کے سربراہ کو تمام دستیاب فنڈز استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔۔۔

ٹرمپ نے شٹ ڈاؤن کا الزام ڈیموکریٹس پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوج اور قومی سلامتی کو یرغمال نہیں بننے دیں گے ۔ واضح رہے حکومتی شٹ ڈاؤن کے باعث ستمبر کے آخر سے غیر ضروری سرکاری کام معطل ہیں ، جبکہ 13 لاکھ فوجی اہلکار بغیر تنخواہ کے کام کر رہے تھے ۔وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں میں 4ہزار سے زائد ملازمین کی برطرفی کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ ڈیموکریٹس پر دباؤ بڑھایا جا سکے ۔ شٹ ڈاؤن کے باعث لاکھوں ملازمین یا تو بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں یا عارضی طور پر فارغ کر دئیے گئے ہیں۔

