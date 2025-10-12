نئی دہلی:طالبان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس ، خواتین صحافیوں کا داخلہ بند، شدید احتجاج
نئی دہلی (دنیا مانیٹرنگ)نئی دہلی میں افغان طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو مدعو نہ کرنے پر شدید احتجاج سامنے آیا ہے۔۔۔
جمعے کی شام افغان سفارت خانے میں ہونے والی اس پریس کانفرنس کی تصاویر اور رپورٹس کے مطابق کسی خاتون صحافی کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔صحافیوں اور اپوزیشن رہنماؤں نے اس اقدام کو جمہوری اقدار کے خلاف قرار دیا۔ کانگریس رہنما کارتی چدمبرم نے اسے مضحکہ خیز قرار دیا، جب کہ ترنمول کانگریس کی مہوا نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ طالبان کو ہندوستانی سرزمین پر صنفی امتیاز کی اجازت کیسے دی گئی۔خارجہ امور کی سینئر صحافی سمیتا شرما نے بھی نشاندہی کی کہ وزیر خارجہ جے شنکر اور متقی کی ملاقات کے بعد جاری بیان میں افغان خواتین کے حقوق کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ واقعہ طالبان کے خواتین مخالف رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کرتا ہے ۔